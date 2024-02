Ungarn: Präsidentin tritt zurück

Budapest. Ungarns Staatspräsidentin Katalin Novák ist am Sonnabend auf Druck von Opposition und Regierung zurückgetreten. Sie hatte einen Mann begnadigt, der wegen Beihilfe zu sexueller Nötigung von Minderjährigen verurteilt worden war. Damit hatte sie allgemein Empörung ausgelöst. Novák ist eine Vertraute des rechten Premierministers Viktor Orbán. Seit Mai 2022 amtierte sie als Staatsoberhaupt. Nur wenige Stunden vor ihrem Rücktritt war Novák vorzeitig von einem Besuch aus dem Golfemirat Katar zurückgekehrt. Tausende Demonstranten hatten am Freitag abend in Budapest ihren Rücktritt verlangt. (dpa/jW)