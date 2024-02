Jemen: USA greifen Ansarollah an

Washington. Die USA haben erneut Ziele der weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (auch Huthis genannt) angegriffen. Am Sonnabend seien zwei unbemannte Wasserfahrzeuge und drei Antischiffsraketen der Ansarollah getroffen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom am Sonntag auf der Plattform X mit. Die Raketen seien nördlich der Hafenstadt Hodeida lokalisiert worden und bereit zum Abschuss gewesen, hieß es. Die Ansarollah wollen verhindern, dass Schiffe mit Israel-Bezug das Rote Meer passieren. Mit ihrer Blockade wollen sie ein Ende des israelischen Kriegs in Gaza durchsetzen. (dpa/jW)