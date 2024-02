Paris will Recht auf Mayotte einschränken

Paris. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin will das Staatsbürgerschaftsrecht im Überseegebiet Mayotte bei Madagaskar ändern. »Es wird nicht mehr möglich sein, Franzose zu werden, wenn man nicht selbst Kind französischer Eltern ist«, sagte der stramm rechte Politiker am Sonntag bei einem Besuch auf der Inselgruppe. So solle das Geburtsortsprinzip auf Mayotte abgeschafft werden. Danach erhalten in Frankreich geborene Kinder die französische Staatsangehörigkeit, auch wenn ihre Eltern anderer Nationalität sind. Bereits jetzt gelten dafür auf Mayotte allerdings strengere Regeln als anderswo in Frankreich. (dpa/jW)