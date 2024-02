Tödlicher Angriff auf Ausbilder in Somalia

Mogadischu. Bei einem Anschlag auf ein Kasernengelände der somalischen Armee in der Hauptstadt Mogadischu sind am Sonnabend 18 Menschen getötet und 28 verletzt worden, wie dpa am Sonntag meldete. Unter den Todesopfern seien mindestens sechs Militärausbilder und ein hochrangiger Militärexperte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den Angaben zufolge hatte ein uniformierter Mann das Feuer auf die Ausbilder eröffnet. Angeblich soll es sich um ein Mitglied der islamistischen Gruppierung Al-Schabab handeln. Auch in einer Moschee seien mehrere Menschen getötet worden. (dpa/jW)