Sachsen: Protest gegen Neonaziaufmarsch

Dresden. In Dresden haben am Sonntag etwa 4.000 Menschen gegen einen als »Trauermarsch« deklarierten Aufmarsch von etwa 800 Neonazis demonstriert. Laut einem Polizeisprecher blieb die Lage zunächst weitgehend ruhig. Eine Gruppe von etwa 150 Nazigegnern sei zwischenzeitlich von der Polizei gestoppt und von den Personen die Identität festgestellt worden. Der Aufmarsch und die Proteste dauerten bis jW-Redaktionsschluss am Nachmittag noch an. Die Faschisten versuchen seit Jahrzehnten, die Opfer alliierter Luftangriffe auf die Stadt am 13. und 14. Februar 1945 für ihre revisionistische Propaganda zu instrumentalisieren. Damals starben etwa 25.000 Menschen. (AFP/jW)