An einen vermeintlich halbrunden Geburtstag wurde am Wochenende auf den jW-Themaseiten erinnert, allein: Es war keiner. Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren, nicht 1899 – und somit vor 126, nicht 125 Jahren. Kleiner Trost: Den Dichter und Dramatiker zu würdigen, passt stets in diesen Zeiten, es bedarf da im Grunde weder des Dezimalsystems noch eines anderen äußeren Anlasses. Dennoch bitten wir, den Fehler zu entschuldigen. (jW)