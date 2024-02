Gedenkstein geschändet: Kundgebung in Ziegenhals

Berlin. Am Sonntag fand in Ziegenhals bei Berlin die traditionelle Kundgebung zur Erinnerung an die Tagung leitender KPD-Funktionäre, darunter Ernst Thälmann, vom 7. Februar 1933 statt. Der Vorsitzende des »Freundeskreises Ernst Thälmann Ziegenhals-Berlin«, Max Renkl, prangerte vor rund 120 Teilnehmern die erneute Schändung des Gedenksteins an, der an die Tagung erinnert. Renkl forderte den Schutz für antifaschistische und Arbeiterdenkmäler in der BRD. Unbekannte hatten die am Stein angebrachte Metalltafel entfernt. (jW)