Türkei erhält neue US-Kampfjets

Ankara. Der Verkauf von F-16-Kampfjets durch die USA an die Türkei ist unter Dach und Fach. »Die Entscheidung des Kongresses, den Kauf von 40 F-16-Flugzeugen und 79 Modernisierungskits durch die Türkei zu bewilligen, ist ein großer Schritt nach vorn«, zitierte die US-Botschaft in Ankara am Sonntag auf der Plattform X Botschafter Jeffry Flake. Zum Wochenende war im US-Kongress eine 14tägige Widerspruchsfrist gegen das umgerechnet 21 Milliarden Euro schwere Rüstungsgeschäft abgelaufen. Washington hatte den Verkauf der Kampfjets genehmigt, nachdem Ankara seinen Widerstand gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens aufgegeben hatte. (AFP/jW)