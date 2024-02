Studie: Golfstrom vor kritischem Kippunkt

Hamburg. Das Golfstrom-System steuert auf einen Kippunkt zu, was laut einer Studie niederländischer Forschender »eine schlechte Nachricht für das Klimasystem und die Menschheit« ist, wie der Spiegel am Sonnabend online berichtete. Die Folgen seien »ein drastischer Temperatursturz in Europa, ein deutlicher Anstieg des Meeresspiegels«, ohne dass eine Anpassung an die Veränderungen möglich sei. Vorherzusagen, wie schnell das geschehen wird, sei noch nicht möglich. Das Ergebnis beruht auf Prognosen für den Zusammenbruch der atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation (engl. Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC). Die Forschenden suchten dabei nach Warnzeichen für den Salzgehalt im südlichen Teil des Atlantiks zwischen Kapstadt und Buenos Aires. Publiziert wurde das Papier in der Zeitschrift Science Advances. (jW)