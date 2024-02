Berlin: Zentralrat fordert Rücktritt von Senatorin

Berlin. In der Debatte nach dem Angriff auf einen jüdisch-israelischen Studenten am vergangenen Wochenende in Berlin verschärft sich der Ton. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) den Rücktritt nahegelegt. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte dem Tagesspiegel am Freitag: »Ich bin der Überzeugung, dass Frau Czyborra für ihr Amt nicht mehr geeignet ist«. Czyborra hatte nach dem Übergriff auf Lahav S. für den Täter ein Hausverbot an der FU Berlin gefordert, was nach geltender Rechtslage möglich ist. Härtere Regeln oder eine Exmatrikulation hatte sie zunächst zurückgewiesen und Nüchternheit in der Debatte angemahnt. (dpa/jW)