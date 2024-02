Jemen: Neuer Regierungschef ernannt

Sanaa. Die insbesondere von Saudi-Arabien am Leben gehaltene »international anerkannte« jemenitische Regierung hat einen neuen Ministerpräsidenten. Am Montag wurde der bisherige Außenminister Ahmed Awad bin Mubarak zum Nachfolger des bisherigen Regierungschefs Main Abdulmalik Said ernannt, wie die Nachrichtenagentur Saba berichtete. Die Regierung hat wegen ausstehender Wahlen allerdings keinerlei Legitimität mehr. Tatsächlich kontrollieren die als Huthis bekannten Ansarollah weite Teile des Landes auf der Arabischen Halbinsel. (AFP/jW)