Türkei: Polizei tötet zwei Angreifer

Istanbul. Die Polizei in Istanbul hat nach offiziellen Angaben ein Attentat auf das wichtigste Gerichtsgebäude der Stadt vereitelt. Zwei Angreifer, ein Mann und eine Frau, hätten zwei Polizisten vor dem Gebäude angegriffen und seien daraufhin erschossen worden, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag in Onlinenetzwerken und schrieb von einem »Terroranschlag«. Drei Polizisten und drei Zivilisten wurden demnach bei dem Angriff verletzt und danach ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen der linken Gruppe DHKP-C angehören, hieß es weiter. (AFP/jW)