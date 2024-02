Argentiniens Präsident besucht Israel

Tel Aviv. Der extrem rechte argentinische Präsident Javier Milei ist am Dienstag zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Dabei habe er den Plan verkündet, die argentinische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Jerusalem gilt international allerdings nicht als offizielle Hauptstadt Israels. Vielmehr soll der Status der Stadt in zukünftigen Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ostjerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina. (dpa/jW)