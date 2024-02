Angriff auf Frachter im Roten Meer

Athen. Im Roten Meer ist am Dienstag erneut ein griechisches Handelsschiff angegriffen worden. Rund 50 Seemeilen von der jemenitischen Hafenstadt Aden entfernt habe sich in unmittelbarer Nähe des Schiffes eine Explosion ereignet, bestätigte die griechische Küstenwache gegenüber dpa. Es sei jedoch kein Schaden entstanden. Das Schiff, das unter der Flagge der Marshall-Inseln fahre, habe seinen Kurs fortgesetzt. In den vergangenen Monaten hatten die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (Huthis) eine Blockade über das Rote Meer verhängt, um das Ende des Gazakriegs zu erwirken. (dpa/jW)