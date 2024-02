Schweden will Ermittlung zu Nord Stream einstellen

Stockholm. Die Staatsanwaltschaft in Stockholm will ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord-­Stream-Gaspipelines einstellen. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und Zeit wird der zuständige Kammerstaatsanwalt das Ende des Verfahrens in den kommenden Tagen verkünden. Offenbar hätten die schwedischen Behörden im eigenen Land keinen konkreten Tatverdächtigen ausfindig machen können. Auswirkungen auf die Ermittlungen in Deutschland durch den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt habe dies nicht. Die Pressestelle der Staats­anwaltschaft in Stockholm lehnt eine Stellungnahme zu den Medienberichten ab. Durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte Russland Erdgas nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Nord Stream 2 wurde wegen der Eskalation im Ukraine-Krieg 2022 nicht in Betrieb genommen. (AFP/jW)