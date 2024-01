Verdi gegen Flugticketsteuer

Berlin. Nach den Unternehmen machen nun auch die Beschäftigten der Luftverkehrsbranche gegen die geplante Erhöhung der deutschen Ticketsteuer Front. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geplante Maßnahme gefährde Jobs und könne zu längeren Flugzeiten führen und damit zu zusätzlichen Klimabelastungen, kritisierten Betriebsräte sowie die Gewerkschaft Verdi. »Insbesondere kleinere Flughäfen könnten in ihrer Existenz gefährdet werden«, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien. (dpa/jW)