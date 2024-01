Anklage nach Angriff auf Eritrea-Fest

Stuttgart. Nach Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung im September in Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft eine erste Anklage erhoben. Sie wirft einem 26jährigen Eritreer schweren Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Er soll am 16. September mit weiteren 20 bis 30 Personen versucht haben, eine Polizeikette zu überwinden und mindestens einen Stein auf Beamte geworfen haben, teilte die Behörde am Freitag mit. (dpa/jW)