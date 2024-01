Ex-CDU-Finanzsenator hatte Treffen mit Faschisten

Berlin. Der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth soll Gastgeber eines Treffens gewesen sein, an dem auch ein AfD-Spitzenpolitiker und der Mitbegründer der faschistischen »Identitären Bewegung« Österreichs, Martin Sellner, teilgenommen haben. Nach Angaben von Teilnehmern sollen im Juli vergangenen Jahres unter anderem der spätere AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, und der neurechte Verleger Götz Kubitschek unter den Gästen in Kurths Privatwohnung in Berlin-Mitte gewesen sein, berichtete der Spiegel am Freitag. (dpa/jW)