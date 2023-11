Frankreich: Festnahmen nach Polizeirazzia

Nîmes. Bei einer Razzia in einem Viertel der südfranzösischen Stadt Nîmes hat die Polizei am Montag 20 Menschen in Gewahrsam genommen. Etwa 250 Polizisten und neun Einheiten mit Spürhunden seien im Einsatz gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zuletzt war Ende Juni ein französischer Jugendlicher mit marokkanisch-algerischem Hintergrund Opfer eines polizeilichen Schusswaffenangriffs geworden. Der französische Polizist, der Nahel Merzouk auf dem Rücksitz eines Autos erschossen und durch diese Tat landesweite Proteste ausgelöst hat, wurde bis zu Prozessbeginn freigelassen. (AFP/jW)