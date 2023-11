Heil startet Bündnis für »Jobmotor«

Berlin. Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen nach eigenen Angaben Hunderttausende Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Die Arbeit solle jeweils »so passgenau wie möglich« ausfallen, aber auch »so schnell es irgend geht« angetreten werden, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Spitzenvertretern von Bundesagentur für Arbeit und Verbänden der Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen und Kommunen. Zum Start des von Heil im Oktober angekündigten »Jobmotors« unterzeichneten die Beteiligten eine Erklärung »Jetzt in den Job: Integration in Arbeit lohnt sich«. Heil kommentierte: »Ich bin froh, dass der Schulterschluss gelungen ist.« (dpa/jW)