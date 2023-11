Spanien: Sánchez präsentiert Kabinett

Madrid. Wenige Tage nach seiner Bestätigung als Ministerpräsident hat Pedro Sánchez sein Kabinett präsentiert. Am Montag gab er in Madrid zahlreiche Wechsel bekannt, die wichtigsten Posten bleiben aber unverändert. Die Sozialisten werden künftig in 17 Ressorts das Sagen haben, der linke Koalitionspartner Sumar bekommt die restlichen fünf Ministerposten. Sánchez war am Donnerstag auch dank eines Abkommens mit Unabhängigkeitsparteien Kataloniens im Amt bestätigt worden. Finanzministerin María Jesús Montero wurde hinter Nadia Calviño (Wirtschaft), Yolanda Díaz (Arbeit) und Teresa Ribera (Umwelt) zur vierten Stellvertreterin des Premiers befördert. (dpa/jW)