Italien: Exabgeordneter in Mafiaprozess verurteilt

Rom. In einem der größten Mafiaprozesse seit Jahrzehnten ist ein ehemaliger Abgeordneter der Regierungspartei Forza Italia zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der Konservative Giancarlo Pittelli wurde am Montag von einem Gericht in Lamezia Terme dafür schuldig gesprochen, für die ’Ndrangheta tätig gewesen zu sein. Im Verfahren mussten sich mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder oder Helfer der Mafia vor der Justiz verantworten. Wegen Drogenhandels und Geldwäsche bis hin zu Korruption bei staatlichen Bauaufträgen beantragte die Staatsanwaltschaft Strafen bis zu 30 Jahren Gefängnis. (dpa/jW)