Staatsgarantien für Afrika-Geschäft

Berlin. Vor dem Treffen »Compact with Africa« fordert die deutsche Wirtschaftslobby mehr staatliche Hilfe für Geschäfte mit den Ländern des Kontinents. »Alle Studien und Umfragen unter Einbeziehung des Privatsektors zeigen uns, dass das Kernanliegen zweifellos eine stärkere Risikoabsicherung ist«, sagte Sabine Dall’Omo, Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, am Sonntag.

An dem am Montag in Berlin stattfindenden Treffen nehmen mehr als ein Dutzend als besonders »reformfreudig« eingestufte afrikanische Staaten teil. Es sei gut, dass auch Länder wie Kenia, Sambia, Angola und Nigeria eingeladen worden seien, betonte Dall’Omo. (dpa/jW)