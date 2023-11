Berlin. Mehr als 5.000 Menschen haben am Sonnabend in Berlin für Palästina und gegen die Angriffe Israels im Gazastreifen demonstriert. Die Teilnehmer zogen am Samstag nachmittag vom Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof in Richtung Großer Stern im Stadtteil Tiergarten. Zahlreiche Demonstranten trugen Palästinafahnen. Viele Menschen riefen »Freiheit für Gaza« und »Freiheit für Palästina«, sowie »Deutschland finanziert, Israel bombardiert« und »Stoppt den Völkermord«. Zu Zwischenfällen kam es laut einer Polizeisprecherin nicht. (dpa/jW)