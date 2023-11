Rechtsrockkonzert in Thüringen aufgelöst

Sonneberg. Die Polizei hat am Samstagabend im thüringischen Sonneberg ein Rechtsrockkonzert aufgelöst. Das nicht angemeldete öffentliche Konzert fand in einer Lagerhalle statt und war als Geburtstagsfeier getarnt, wie die Behörden am frühen Sonntag morgen mitteilten. In der Halle seien aus Bildertafeln Hakenkreuze zusammengesetzt gewesen. Zudem hätten unbekannte Konzertteilnehmer rechtsradikale Parolen skandiert. Die Polizei nahm die Personalien von 72 Personen auf. Diese seien aus ganz Thüringen sowie vereinzelt aus Bayern zu dem Konzert angereist. Gegen den Hauptverantwortlichen des Konzertes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen eingeleitet. (dpa/jW)