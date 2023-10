Ungleichheit wächst weiter

Frankfurt am Main. Während die Inflation hierzulande viele Millionen verelenden lässt, steigt das Geldvermögen der privaten Haushalte insgesamt weiter an. Im zweiten Quartal erhöhte es sich im Vergleich zum ersten um 94 Milliarden Euro auf rund 7.492 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank am Donnerstag mitteilte. Neben gestiegenen Leitzinsen hätten sich auch Kursgewinne an den Börsen bemerkbar gemacht. Wie das Vermögen verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor. Aktuell verfügen die fünf reichsten Deutschen über ein Vermögen von insgesamt etwa 1,5 Billionen Euro. (dpa/jW)