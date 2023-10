Volker Herold/Funke Foto Services/imago »Ohne uns … kein Geschäft!« Streik bei Edeka Ende September in Moers

Verdi wächst, heißt es. Mehr als 140.000 Neueintritte gab es in den ersten acht Monaten dieses Jahres. Aber kann die Gewerkschaft ihre Mitglieder auch halten? Ein internes Schreiben, das jW vorliegt, offenbart dahingehend ernsthafte Sorgen. Seit 2020 steige die Zahl der Austritte immer weiter an, heißt es da. Für 2023 »rechnen wir mit der höchsten Zahl an Austritten mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre«. Zwar gewinne Verdi so viele neue Mitglieder wie noch nie seit der Gründung 2001. Doch bei steigenden Austrittszahlen werde es »immer mehr Kraft kosten, unsere Mitgliederzahl auch nur zu halten«. Besonders häufig verliere Verdi Neumitglieder in den ersten drei Jahren, und insbesondere in den Altersgruppen unter 28 und unter 40 Jahren gebe es »erhöhte Austrittsquoten«.

Aus diesem Grund sei das Forschungsinstitut Kantar Public vom Verdi-Bundesvorstand damit beauftragt worden, die Motive für Austritte zu ergründen, heißt es in der E-Mail vom 12. Oktober. Im September 2022 seien sowohl Mitglieder, deren Austrittsschreiben eingegangen waren, als auch Mitglieder ohne Austrittsabsicht befragt worden. Die am häufigsten genannten Austrittsmotive waren laut Studie »Unzufriedenheit mit Verdi« und »finanzielle Gründe«. Letzteres führten vor allem Neumitglieder unter 28 Jahren an.

Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Mitgliedern mit und ohne Austrittsabsicht gab es demnach bei der »Bindung« und dem »persönlichen Kontakt zu Verdi«. Bei Mitgliedsgruppen mit hohen Austrittsquoten habe sich demnach gezeigt, dass diese seltener persönlichen Kontakt zu Verdi hatten als die Vergleichsgruppen. Das galt für die unter 28- und unter 40jährigen und die Neumitglieder mit weniger als zwei Jahren Mitgliedsdauer ebenso wie für die 60- und 65jährigen als »besonders austrittsgefährdete Gruppe«.

jW wollte wissen, was sich an der Haltearbeit seit 2020 geändert habe; warum es Verdi nicht schaffe, genügend Bindung zu den Mitgliedern aufzubauen. Außerdem, ob die Situation in Fachbereichen mit starken Tarifbewegungen und verstärktem Einsatz von Organizing anders sei und ob die Mitglieder, die dort oftmals in kurzer Zeit gewonnen werden, länger als zwei, drei Jahre gehalten werden können. Schließlich noch, was die Gründe der hohen Eintrittszahlen in diesem Jahr sein könnten und seit wann die Ergebnisse der Studie bekannt sind.

Antworten auf diese Fragen kamen in der gesetzten Frist nicht. Die Verdi-Pressestelle teilte statt dessen lediglich mit, von einer Weiterleitung der E-Mail an die angefragten Bundesvorstandsmitglieder abzusehen, weil sie den Betreff »Anfrage zu Mitgliederschwund bei Verdi« für tendenziös halte. Ihr Leiter, Jan Jurcyk, erklärte am Mittwoch zur Begründung: »Entweder ist Ihnen entgangen, dass wir im laufenden Jahr aller Voraussicht nach einen in der Verdi-Geschichte nie dagewesenen positiven Mitgliedersaldo verzeichnen werden. (…) Oder Sie blenden die positiven Entwicklungen bewusst aus. Warum?«

Tatsächlich hatte Verdi-Chef Frank Werneke auf dem Gewerkschaftstag Mitte September prognostiziert, dass die Organisation »in diesem Jahr auch im Saldo« mit einem deutlichen Zuwachs von »mehreren zehntausend Mitgliedern abschließen« werde. Hingegen hatte Verdi-Mitglied Orhan Akman, der sich auf dem Bundeskongress für den Bundesvorstand zur Wahl gestellt hatte, in seiner Rede den Eintrittszahlen die Austrittszahlen gegenübergestellt und war in der Summe auf ein Minus von 12.032 Mitgliedern bis Ende des dritten Quartals 2023 gekommen.

Aus Sicht von Akman sind die Kongressdelegierten vom Bundesvorstand »an der Nase herumgeführt worden«. Derzeit habe Deutschland mit rund 46 Millionen Erwerbstätigen die höchste Beschäftigungsquote seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem in Dienstleistungsbereichen wie Pflege, Handel oder Logistik und gerade bei Techworkern und Soloselbständigen wachse sie. »Und gleichzeitig verzeichnen wir die höchste Austrittswelle aus der Gewerkschaft«, erklärte Akman am Mittwoch gegenüber jW. Statt die »Krise der Verdi« nun »ernsthaft zu diskutieren«, hätten»der Bundesvorstand und Frank Werneke auf dem Kongress ein Bild gemalt, als seien wir kurz vor dem Einzug ins Paradies«.