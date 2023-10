Monika Skolimowska/dpa Mobilisierungsfähig? Sahra Wagenknecht spricht bei der Friedenskundgebung am 25. Februar 2023 in Berlin

Ganz einig ist man sich in der ersten Reihe der Linkspartei offensichtlich nicht, wie auf die am Donnerstag bestätigten Pläne der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht, sich mit einer neuen Partei politisch selbständig zu machen, reagiert werden muss. Während Koparteichefin Janine Wissler in der ARD über einen »Egotrip« Wagenknechts klagte und den Schritt »verantwortungslos« nannte, frohlockte der langjährige Parteivorsitzende Bernd Riexinger geradezu. Beim Kurznachrichtendienst X sprach er von einer »Befreiung«: »Unsere Wähler:innen wissen nun endlich wieder, wofür Die Linke steht und was sie für sie macht.«

Das Büro Wagenknechts hatte am Donnerstag Berichte vom Vorabend bestätigt, wonach am kommenden Montag bei einer Pressekonferenz ein Verein mit dem Namen »Bündnis Sahra Wagenknecht« vorgestellt werden soll. Wagenknecht will dann mit mehreren Unterstützern vor die Presse treten, darunter auch die bisherige Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali. Der Verein »BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit« wurde bereits vor einigen Wochen registriert und dürfte der erste Schritt zu einer Parteigründung sein, die voraussichtlich im Januar erfolgen wird.

Wie Wissler forderte am Donnerstag auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Gohlke, dass die Unterstützer Wagenknechts ihre Mandate niederlegen: »Das wäre ein Gebot des Anstands, denn die Menschen haben die Linke gewählt.« Außerdem schließe sich die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Partei Die Linke und in einem Verein zum Aufbau eines anderen politischen Projekts aus.

Mit der Ankündigung Wagenknechts dürfte zunächst die Linke-Bundestagsfraktion kurzfristig vor dem Aus stehen. Sie umfasst nach dem kürzlichen Übertritt Thomas Lutzes zur SPD nur noch 38 Abgeordnete. Mit Wagenknecht dürften perspektivisch etwa zehn weitere Abgeordnete die Partei verlassen. Die verbliebenen Abgeordneten der Linkspartei könnten dann nur noch eine sogenannte Gruppe bilden, die über weitaus weniger Rechte und Finanzmittel verfügt. Auch der Kreis um Wagenknecht könnte zunächst nur eine Gruppe bilden. Dem Vernehmen nach will Wagenknecht aber vorerst nicht von sich aus die Fraktion verlassen; die Frage ist freilich, ob sie dort ab Montag noch geduldet werden wird.