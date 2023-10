Kredite, Patente: China drängt an Weltspitze

Shanghai. Die chinesische Landeswährung Renminbi Yuan gewinnt im weltweiten Zahlungsverkehr an Bedeutung. Im September wurden wertmäßig 3,71 Prozent der Transaktionen in Yuan abgewickelt, teilte der Finanzdienstleister Swift am Donnerstag mit. Im Januar hatte der Anteil noch bei 1,91 Prozent gelegen. Der des US-Dollars lag im September bei 46,6 Prozent. Im Rahmen des Projekts »Neue Seidenstraße« wurden zuletzt auf Yuan lautende Kreditverträge mit den Zentralbanken Malaysias, Ägyptens, Argentiniens und Perus unterzeichnet. Auch in der Forschung drängt China an die Weltspitze, wie das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln am Donnerstag mitteilte. Durch eine »immense Patentdynamik« in den Bereichen Digitalisierung, Kfz-Technik oder Biotechnologie werde zumindest Deutschland bis 2025 sicherlich überall dort abgehängt, wo das noch nicht der Fall ist. (Reuters/jW)