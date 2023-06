MV-Stiftung wird wohl nicht abgewickelt

Schwerin. Die vom Landtag in Mecklenburg-Vorpommern geforderte Auflösung der zur Umgehung von US-Sanktionen gegen den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 gegründeten Klimaschutzstiftung MV ist nicht umzusetzen. Das sagte Landesinnenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag im Landtag. Es seien mehrere Wege versucht worden. Der Stiftungsvorstand habe am Dienstag schriftlich mitgeteilt, dass er seine Zusage zum Rücktritt nicht einhalten werde. Nach Einschätzung Pegels würde sowohl eine Abberufung des Vorstandes durch die Ministerpräsidentin als auch eine Auflösung der Stiftung durch das Justizministerium als Aufsichtsbehörde langwierige Gerichtsverfahren nach sich ziehen. (dpa/jW)