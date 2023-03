Selbstabwicklung in Schwerin

Stefan Sauer/dpa Überflüssig geworden: Ohne Nord Stream 2 wird auch die Stiftung nicht mehr gebraucht (Mukran, 22.2.2023)

Das protektionistische Konstrukt zerbröselt weiter: Auf einer Pressekonferenz in Schwerin hat der Vorstandsvorsitzende der Klima- und Umweltstiftung MV, Erwin Sellering (SPD), am Dienstag den Rücktritt des Vorstands angekündigt. Der soll in wenigen Wochen erfolgen. Bedingung dafür sei das Vorliegen mehrerer Testate von Wirtschaftsprüfern, welche den Vorstand für die Jahre 2021 und 2022 von Fehlverhalten freisprechen sollen. Das Testat für 2021 liege bereits vor, an demjenigen für 2022 werde noch gearbeitet. Die Stiftung war 2021 zur Vermeidung angedrohter US-Sanktionen konzipiert worden und sollte für die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 sorgen. Kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte der Landtag die Auflösung der Stiftung beschlossen.

Sellering betonte erneut, dass das Konstrukt nach seiner Einschätzung gar nicht aufgelöst werden könne. Das müsse auch ein nachfolgender Stiftungsvorstand berücksichtigen, der von der Landesregierung eingesetzt wird. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Landtag wollten die Stiftung »aus der Welt schaffen, vor allem wohl, weil sie anhaltende Kritik an ihrem früheren Handeln, vielleicht sogar persönliche Nachteile befürchten«, so der frühere Ministerpräsident.

Sellering wies Kritik an den Aktivitäten der Institution zurück. Bereits deren Rolle in der Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 sei im Interesse des Klimaschutzes gewesen. Das Konglomerat hinter der Erdgasleitung von Russland in die BRD »hatte ein eigenes, originäres Interesse an Klima und Umweltschutz, vor allem in dem Land, in dem die Pipeline anlandete«, behauptete der SPD-Politiker. Alles, »was nachträglich in der allgemeinen Anti-Russland-Stimmung an Verschwörungstheorien vorgetragen worden ist«, sei »einfach Unsinn«.

In den vergangenen Tagen hatten CDU und ihr zur Seite stehende Medien eine günstige Gelegenheit genutzt, um öffentlich Stimmung gegen Schwesig zu machen: das Bekanntwerden einer verbrannten Steuerakte. Eine Mitarbeiterin des Finanzamts Ribnitz-Damgarten hatte zugegeben, drei Einreichungen der Klimastiftung im Zuge der Prüfung auf Schenkungssteuerpflicht verbrannt zu haben. Es geht um Steuern im Umfang von insgesamt 9,8 Millionen Euro auf Millionenzahlungen des Gaspipelinebetreibers.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hatte am Montag im RTL/NTV-»Frühstart« das in solchen Situationen Übliche getan und der SPD-Regierungschefin mangelnden Aufklärungswillen vorgeworfen. Es sei weiterhin »aus Mecklenburg-Vorpommern nur Vertuschen, Tricksen, Täuschen angesagt«. Czaja äußerte Zweifel an Schwesigs Erklärung, von der verbrannten Steuerakte bis vergangene Woche nichts gewusst zu haben. Landesfinanzminister Heiko Geue (SPD) sei ihr engster Vertrauter, wie auch von Exkanzler Gerhard Schröder (SPD). »Das ist doch eine ganz deutliche Russland-Connection, die dort jetzt so schrittweise aufgedeckt wird«, empörte sich der CDU-Politiker.

Dass dessen Partei in der Stiftung an vorderster Front mitmischt, empört Czaja wohl weniger. Bei der Pressekonferenz am Dienstag ging der Stiftungsvize Werner Kuhn, langjähriges Mitglied der CDU, mit seinen Parteifreunden hart ins Gericht, wie der Nordkurier berichtete. »Es tat schon weh, man hatte das Gefühl, dass man von seiner eigenen Partei geächtet wurde«, blickte Kuhn zurück. Auch Sellering machte keinen Hehl aus seiner Erregung über die »falschen Aussagen in den Medien und aus der Landesregierung« in den vergangenen Tagen und Wochen.

Seit Ende Februar 2022 habe die Stiftung laut Sellering alle Arbeiten für Nord Stream 2 eingestellt und entsprechende Aufträge aus der Satzung getilgt. Man habe »nichts getarnt oder irgendwie im geheimen gemacht«, sondern zu jedem Zeitpunkt rechtskonform gehandelt und verfüge außerdem nach wie vor über ein beträchtliches Vermögen, Projekte des Klimaschutzes und rund 500 Partner.