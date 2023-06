»Jede neu gebaute Trasse bedeutet mehr Autoverkehr«

Arne Dedert/dpa Traum der Liberalen: Zehnspurige Autobahnen (Frankfurt am Main, 14.7.2017)

Zur Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz haben sich bis Donnerstag in Bonn etwa 5.000 Teilnehmer aus aller Welt eingefunden. Derweil wird in Frankfurt am Main der zehnspurige Ausbau der A 5 vorangetrieben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte dies als Projekt »mit höchster Priorität« angekündigt. Warum ist es dem Liberalen so wichtig?

Wissing und die FDP sind überzeugt, dass wir, um die Wirtschaft wachsen zu lassen, trotz der Bedrohung durch die Klimakrise, weiter auf das Auto setzen müssen. Die im Bundesverkehrswegeplan bereits ausgeschriebenen Autobahnprojekte sollen vordringlich behandelt werden, auch der zehnspurige Ausbau der A 5. Deshalb hat er die Verkehrsminister der Länder jetzt um Einvernehmen zum Planungsbeschleunigungsgesetz gebeten. Das hat Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen für den Fall der A 5 zwar abgelehnt. Er befürwortet aber, dass die bislang formale Achtspurigkeit der Autobahn, die de facto zusätzlich noch zwei Standstreifen enthielt, nun eine tatsächliche wird.

Al-Wazir tut so, als bliebe alles beim Alten, tatsächlich werden es aber zehn Spuren sein. Der Trick: Standspuren zählt man einfach nicht mit. Zudem lockt er mit dem Argument, dass es dazu eine Lärmschutzwand geben werde. Tatsächlich aber brauchen wir eine Abkehr von diesem Autowahnsinn des 20. Jahrhunderts. Jeder Autobahnausbau und jegliche geplante Beschleunigung dessen sind nicht zeitgemäß.

Befürworter sprechen oft davon, dass größere Autobahnen eine Entlastung des Verkehrs – und damit indirekt auch weniger Emissionen – bringen.

Es ist ein Trugschluss, dass Straßenbau nur Entlastung und weniger Staus brächte. Jede neu gebaute Trasse zieht mehr Autoverkehr nach sich. Das Klima heizt sich weiter auf, Lärm und Abgase schädigen die Gesundheit der Menschen im direkten Umfeld. Es wird Enteignungen von Häusern, Gärten und Kleingärten geben. Anwohner berichten davon, dass in Gärten bereits Messungen vorgenommen wurden. Die Frankfurter Stadtregierung, eine Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, hätte klarmachen müssen, dass man so nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern umgehen darf. Aberwitzigerweise stellt sie sich aber an die Seite der Landesregierung. Man kann doch nicht einerseits den Bürgerinitiativen erklären, man sei ganz bei ihnen; andererseits aber besagtem getricksten »achtspurigen Ausbau« zustimmen. Die Bürgerinitiative »Es ist laut«, organisiert nun Spaziergänge an der Trasse, um auf die Folgen hinzuweisen.

Tobias Eckert, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und sein Parteikollege Turgut Yüksel, geben sich, als seien sie Oppositionelle. Ende Mai pflanzten sie kleine Apfelbäume an der Autobahntrasse. Wie geht das mit der Rolle als Frankfurter Regierungspartei zusammen?

Das ist Doppelzüngigkeit. Im Oktober ist die Landtagswahl. Folglich stellt man sich an die Seite der Initiativen und tut so, als sei man gegen den Ausbau der A 5 – ist sich aber zugleich mit der Landesregierung einig, was den Ausbau angeht.

Die Grünen in Hessens Koalition mit der CDU ließen Autobahnprojekte bisher passieren – von Wissings 30 Autobahnprojekten lehnt das Land Hessen nur sieben ab – und den Widerstand dagegen durch die Polizei räumen. Erst Anfang des Jahres ließen sie für den Anschluss der A 66 an die A 661 im Frankfurter Osten mehrere Hektar des Fechenheimer Walds fällen. Im Fall der A 5 heißt es jetzt, sie wollten bremsen. Glauben Sie das?

Diese Mär, Tarek Al-Wazir sei der große Bremser, verbreiten die bürgerlichen Medien. Wir finden es in Ordnung, wenn Brücken saniert werden, sind aber ansonsten der Meinung, dass Gelder überhaupt nicht mehr für den Autobahnausbau verschleudert, sondern statt dessen in Schieneninfrastrukturprojekte investiert werden sollen.