»Sie sind offene und vor allem konsumfreie Orte«

Bundesweit beteiligen sich Bibliotheken am »Tag der offenen Gesellschaft«. Wird man derweil am Sonnabend drinnen weiter in Ruhe lesen und lernen können?

Klar, der Bibliotheksalltag wird dadurch nicht komplett auf den Kopf gestellt. Im Rahmen der Aktion der Initiative »Offene Gesellschaft« werden in zahlreichen Bibliotheken Menschen Möglichkeiten geboten, unter dem Motto »Fairplappert euch!« an Diskussionen über verschiedene große und kleine Fragestellungen teilzunehmen. Es gibt immer noch dieses etwas veraltete Bild von Bibliotheken als Ausleihanstalten, wo man reingeht, recherchiert und rausgeht. Das trifft aber heute in den meisten Fällen nicht mehr zu. Von den 9.000 Bibliotheken in Deutschland versuchen viele das umzusetzen, was man heute »Dritter Ort« nennt.

Das heißt konkret?

Bibliotheken sind Begegnungsorte, Orte des Dialogs, aber auch der demokratischen Meinungsbildung und von Bildungsangeboten. Genau hier besteht die Schnittmenge zum »Tag der offenen Gesellschaft«. Es handelt sich um offene und vor allem konsumfreie Orte. Bibliotheken sind die publikumsstärksten Kultureinrichtungen und auch die, die das beste Potential haben, verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen.

Öffentliche Bibliotheken bieten vor allem Menschen, die wenig Geld haben, Zugang zu Informationen und Bildung. Zählt das für Sie zum Anspruch an eine »offene Gesellschaft«?

So ist es. Bibliotheken genießen in der Bevölkerung als Institution ein sehr hohes Vertrauen und verfügen daher über ein hohes soziales Integrationspotenzial. Aktuell ist daher für uns das Thema Sonntagsöffnungszeiten von öffentlichen Bibliotheken sehr wichtig, sind sie bislang doch die einzigen Kultureinrichtungen, die ihre Türen sonntags nicht öffnen können. Es gibt Modellprojekte, wie etwa in der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin, die zeigen, dass Sonntage die publikumsstärksten Tage sind.

Laut Ihrer Mitteilung vom Donnerstag nimmt gerade in ländlichen Regionen die Bedeutung öffentlicher Bibliotheken zu. Welche gesellschaftlichen Aufgaben müssen diese Einrichtungen künftig zusätzlich übernehmen?

Wir erleben, wie zivilgesellschaftliche Netzwerke in ländlichen Regionen dünner werden, weil viele junge Menschen zu Beginn ihrer Berufsbiographie in die Städte ziehen und damit der Nachwuchs fehlt. Seit den 1960er Jahren bemerken wir durch die Bildungsreformen eine Abwanderung von weiterführenden Schulen aus eher ländlichen Regionen und durch E-Commerce ein Sterben lokaler Händlerstrukturen. So gibt es auf dem Land kaum noch Orte für Dialog, Begegnung, Vernetzung. Bibliotheken sind damit oftmals die einzigen verbliebenen öffentlichen Einrichtungen und daher als Infrastruktur für Bildung, Kultur und Austausch kaum zu überschätzen.

Das muss allerdings ökonomisch abgesichert werden. Wie stellt sich Ihnen diese Entwicklung dar?

Die ist nicht überall rückläufig. Aber de facto ist die Personalkapazität häufig zu gering. So müssen Bibliotheken zum Beispiel zu den weniger stark frequentierten Zeiten oftmals schließen. Auch die Ausstattung von Bibliotheken ist in manchen Kommunen eher mau. Man spürt den Ressourcenmangel, denn Bibliotheken sind stark von der kommunalen Haushaltslage anhängig.

Sie verurteilen die Kampagne gegen eine Drag-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen als Angriff auf kulturelle Vielfalt und Meinungsfreiheit. Die Proteste gegen die geplante Leseaktion für Kinder wurden dabei von Anhängern der neurechten »Identitären Bewegung« sowie der AfD mit angeheizt. Auch aus der Regierungspartei CSU wurde gegen die Aktion gewettert. War das nur ein fieser Sturm im Wasserglas?

Das Ganze fand im Wahlkampfklima statt, insofern war die Lesung auch eine Steilvorlage für manche, um öffentlichkeitswirksam auf die Pauke zu hauen. Aber die Beinahekriminalisierung queerer Bevölkerungsgruppen ist erschreckend und überschreitet eine rote Linie. Die Lesung war vollkommen unproblematisch und hat den anwesenden Kindern sehr gefallen. Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, einen Raum zu haben, wo die volle Bandbreite der Bevölkerung gleichberechtigt repräsentiert werden kann. Wir wollen den »Tag der offenen Gesellschaft« zum Anlass nehmen und deutlich machen, dass Bibliotheken offene und sichere Diskursorte sind, die es gesellschaftlich und politisch zu schützen gilt.