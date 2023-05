»Reichsbürger«-Razzia: Weitere Festnahmen

Karlsruhe/Berlin. Die Zahl der Beschuldigten rund um die Großrazzia in der »Reichsbürger«-Szene vor knapp einem halben Jahr ist auf 63 gestiegen. Dazu zählen drei am Montag abend festgenommene Verdächtige aus Baden-Württemberg und Niedersachsen, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe sagte. 25 der Männer und Frauen aus der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß als einem der mutmaßlichen Rädelsführer sind den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Nach Informationen der obersten Anklagebehörde in Deutschland waren am Montag eine Frau im Bodenseekreis, ein Mann im Landkreis Freudenstadt sowie ein Mann im Landkreis Harburg festgenommen worden. Dem Trio werde – so wie den meisten der Beschuldigten – die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, so die Bundesanwaltschaft. (dpa/jW)