Super-GAU am Bau

IMAGO/Rolf Kremming »Der Bau bleibt auch in der Krise stabil« (Bundesministerin Klara Geywitz)

Wenigstens den Bau eines Hauses hat Klara Geywitz persönlich zu verantworten: den des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), dem die SPD-Politikerin seit 18 Monaten vorsteht. Mit dem neu geschaffenen Ressort – unter ihren Vorgängern war Bauen nur eine Aufgabe unter mehreren – sollte Deutschlands Wohnungskrise zum Angelpunkt der Ampelpolitik werden. O-Ton zum Amtsantritt: »Mein Ziel ist es, wieder Schwung in den Wohnungsmarkt zu bringen.« Das ging kräftig daneben. Die Mietpreise haben seither ungebremst zugelegt, und beim Neubau klaffen zwischen den Erfordernissen und der Wirklichkeit riesige Lücken. Und besser wird es nicht, wahrscheinlich sogar schlechter.

Die nächsten Dämpfer verkündete am Dienstag das Statistische Bundesamt. Mit unter 300.000 fertiggestellten Einheiten im Jahr 2022 wurde die von der Koalition aufgelegte Messlatte erneut um satte 25 Prozent verfehlt. Eigentlich hatte die Ministerin über die Dauer der Legislaturperiode jährlich 400.000 neue Wohnungen versprochen, davon allein 100.000 Sozialwohnungen. Tatsächlich wurden im Vorjahr lediglich 295.300 Wohnungen fertiggestellt, rund 1.900 oder 0,6 Prozent mehr als 2021. Zugleich nahm der sogenannte Bauüberhang zu, wobei es sich um genehmigte, aber noch nicht realisierte Projekt handelt. Diesen beziffert die Wiesbadener Behörde mit 884.000, das sind 38.400 mehr als im Jahr davor. Fast die Hälfte davon steht allerdings nur auf dem Papier und bei vielen erscheint der Baustart ungewiss. Gleichwohl machte Geywitz am Dienstag gute Miene zum bösen Spiel: »Der Bau bleibt auch in der Krise stabil.«

Anders sehen das ihre Kritiker. Das verfehlte Bauziel sei »um so tragischer«, als für die nahe Zukunft ein weiterer Niedergang zu erwarten stehe, »vor allem aufgrund der zuletzt massiv gestiegenen Zinsen«, kommentierte der Ökonom Sebastian Dullien die Bilanz. Gegenüber der Presse verwies der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung auf den gestiegenen Bedarf durch die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Wolle die Bundesregierung die Wohnungsnot in Ballungsgebieten ernsthaft angehen, müsse sie jetzt drastisch mehr Mittel bereitstellen – insbesondere für den öffentlichen Wohnungsbau. Es sei Zeit für einen »Weckschrei«, bemerkte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in einer Medienmitteilung. Für das laufende Jahr prognostiziert er ein »regelrechtes Abrutschen der Neubauzahlen« infolge der hohen Material-, Arbeits- und Kreditkosten. »Wenn jetzt politisch nichts passiert, dann ist der Wohnungsbau am Ende«, bekräftigte Feiger.

Düstere Aussichten sind das insbesondere für die Mieter. Wie am Dienstag der Chef des Deutschen Mieterbunds (DMB) gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte, dürfe man sich Illusionen machen. »Alles, was legal ist, wird an Mietsteigerungen in den nächsten Jahren ausgenutzt« und bei der Bruttokaltmiete ein Durchschnitt von zehn Euro pro Quadratmeter erreicht werden, sagte er voraus. Zuletzt lag der Durchschnitt bei 8,70 Euro. Bei anhaltender Entwicklung werde die Zahl derer, die 40 Prozent oder mehr ihres Einkommens fürs Wohnen ausgaben müssen, schon bald »drastisch« auf über fünf Millionen Haushalte auswachsen. Hier drohten »soziale Verwerfungen«, so Siebenkotten, der der Politik vorhielt, den »sozialen Sprengstoff« beim Thema zu verkennen.

Vor dem Hintergrund der gestern vorgelegten Ergebnisse der Frühjahrsumfrage des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) rechnet Verbandspräsident Reinhard Quast mit nur noch »rund 245.000 neu fertiggestellten Wohnungen« in diesem Jahr. Es drohten »Kurzarbeit und Beschäftigungsabbau, aber auch Wohnungsnot und hohe Mieten«, warnte er in einem Pressestatement. IG-BAU-Chef Feiger erwartet für 2024 gar einen Absturz unter die 200.000er-Marke und für den Wirtschaftssektor eine »scharfe Rezession«. An Bund und Länder richtete er die Forderung nach einem Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von 50 Milliarden Euro und weiteren 22 Milliarden Euro für den »bezahlbaren Wohnungsbau«. Tempo brauche es außerdem beim Abbau von »unnötigen Auflagen und Vorschriften«. Nur so sei der »GAU am Bau« noch zu verhindern.