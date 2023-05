Armut kommt nicht vor

IMAGO/Michael Gstettenbauer Armut kommt im Grundgesetz nicht vor (Düsseldorf, 6.5.2023)

Das Grundgesetz der BRD hat Geburtstag. Es wird 65. Ein Grund zum Feiern?

Am Dienstag, dem Tag des Grundgesetzes, wurde der diesjährige »Grundrechtereport zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland« im Haus der Demokratie in Berlin vorgestellt.

Der 27. Grundrechtereport wirft unter dem Titel »Krieg, Klima, Krise« einen Blick auf die aktuellen Gefährdungen der Grundrechte und zentraler Verfassungsprinzipien anhand konkreter Fälle des Jahres 2022. Auf 224 Seiten analysiert und kritisiert der Report Entscheidungen von Parlamenten, Behörden und Gerichten, aber auch von Privatunternehmen. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Vereine und Organisationen, Humanistische Union, der Internationalen Liga für Menschenrechte und PRO ASYL. Zu den rund 40 behandelten Themen gehören Versammlungsfreiheit, Überwachungsmaßnahmen durch Polizei und Geheimdienste, Kriminalisierung von Armut, menschenrechtswidrige Abschiebungshaft und die Entwicklungen um das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen.

In diesem Jahr präsentierte Susanne Baer, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht und Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Berliner Humboldt-Universität, den Report. Sie sagte, dem Grundgesetz gehe es zu seinem Geburtstag gut, es habe allerdings Probleme mit Justiz, Polizei und Behörden. Sie erwähnte, dass der Begriff »Armut« im Text nicht vorkomme. Es müssten schwierige Fragen anhand der Spielräume im Grundgesetz geklärt werden, darunter fielen unter anderem Themen wie Triage, reproduktive Gerechtigkeit, ziviler Ungehorsam, Streik und präventive Versammlungsverbote.

Auf die Frage von jW, ob es angesichts der Kriminalisierung der Benennung der Klassengesellschaft durch den Verfassungsschutz Bedarf für eine Überarbeitung des Grundgesetzes gebe, antwortete Baer: »Die klassische Klassenfrage als politische marxistische Frage ist im Grundgesetz ausgespart, sie hat darin vielleicht auch keinen guten Platz. Die soziale Frage ist aber beantwortet.« Sie glaube nicht, dass das Grundgesetz ein Update brauche und mahnte zur Vorsicht, was Änderungen im Text angeht. Die Verfassung setze den Rahmen dafür, dass die Politik in die Verantwortung komme, »gute sozialstaatliche Lösungen zu finden«.

Auch vor Ort war Simon Lachner, Aktivist der »Letzten Generation«. Die Mitglieder der Initiative kleben sich unter anderem auf Autobahnen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Er erzählte von seinen persönlichen Erfahrungen: »Ich sehe immer wieder auf Videos, wie meine Freunde bespuckt oder mit Wasser übergossen werden. Durch Gerichte und die ›Verdrängungsgesellschaft‹ werden wir vorverurteilt.« Die Aktivisten würden mit Schmerzgriffen von der Straße gezerrt oder in die Justizvollzugsanstalt gesperrt – teils ohne Gerichtsverfahren, auf Grundlage des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern. Auch er sei für zwei Nächte in der Justizvollzugsanstalt in München gewesen.

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg lässt prüfen, ob es sich bei der Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« um eine kriminelle Vereinigung handelt. Die ehemalige Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagte am Sonnabend der dpa, es gelte »alle gesetzlichen Möglichkeiten« gegen die Gruppe auszuschöpfen, die Leben und Alltag in Berlin durch Aktionen erheblich beeinträchtigt und auch gefährdet habe.

In seinem Redebeitrag forderte Lachner bezahlbarem Zugang zu öffentlicher Mobilität, wie dem 9-Euro-Ticket. Er sagte, angesichts der fortschreitenden Klimakrise sei »alles besser«, als in zehn Jahren zu sagen, man habe »nur zugeschaut«. Dafür nehme er auch Repressionen in Kauf.

Auf jW-Nachfrage, wie sich die »Letzte Generation« zu anderen Klimakillern wie Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und der Aufrüstung der Bundeswehr positioniere, antwortete er: »Die ›Letzte Generation‹ hat zu vielen Themen keine klare Positionierung«, auch nicht zu Waffenlieferungen. Ihr Wunsch sei, zu einem Gesellschaftsrat zusammenzukommen und gemeinsam zu überlegen, wie unsere Lebensgrundlage erhalten werden könne. Dabei müsste auch besprochen werden, »wie geht man mit Kriegen um«. Kriege seien ein großer Verursacher von CO2-Emissionen, private Flüge aber auch.