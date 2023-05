U-Ausschuss: Zschäpe beantwortete Fragen

Leipzig. Der Vorsitzende des bayerischen NSU-Untersuchungsausschusses, Toni Schuberl (Grüne), sieht im Schuldeingeständnis der verurteilten Rechtsterroristin Beate Zschäpe bei einer Befragung durch den Ausschuss eine »neue Qualität«. »Ich habe das Empfinden, dass sie es wirklich bereut«, sagte Schuberl am Dienstag dem MDR. Zschäpe hatte demnach am Montag bei der nichtöffentlichen Befragung durch den Ausschuss deutlicher als je zuvor eine Mitschuld an der Mordserie eingeräumt. Sie habe das »immer wieder« betont und auch »nicht einfach nur so heruntergeleiert«. Insgesamt habe die Befragung aber nichts »bahnbrechend Neues« erbracht. (AFP/jW)