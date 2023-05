Berlin. Wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag ist der ehemalige leitende Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, Jürgen Rogalla, verstorben. Das teilte der Verlag Edition Ost am Dienstag mit. Rogalla war Ende der 1950er Jahre als Offizier im besonderen Einsatz im diplomatischen Dienst der DDR tätig. In Ghana gehörte er zu den Beratern von Präsident Kwame Nkrumah. Nach dem Putsch gegen Nkrumah geriet Rogalla in Haft und wurde gefoltert; Aufforderungen zum Seitenwechsel durch verschiedene westliche Dienste lehnte er ab. Von 1973 bis 1990 leitete er als Oberst die Abteilung XI (Nordamerika/US-Militär) in der HVA. Aufforderungen der CIA, sein Wissen zu verkaufen, lehnte er 1990 ab. (jW)