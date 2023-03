Bau von LNG-Terminals bedroht Klimaziele

Berlin. Der Ausbau von Importkapazitäten für Flüssigerdgas (LNG) in der BRD bedroht das Erreichen von Klimazielen. Wie das New Climate Institute in einer am Freitag veröffentlichten Analyse erklärte, reichten die neuen und geplanten schwimmenden Terminals bereits aus, »um zwischenzeitliche Versorgungsengpässe auch in extremen Situationen mit Infrastrukturausfällen zu decken«. Importterminals zu Land sind demnach zu keinem Zeitpunkt notwendig. Würden alle geplanten Anlagen mit hoher Auslastung betrieben, »sind Deutschlands Klimaziele nicht zu erreichen«, erklärte das Institut. (dpa/jW)