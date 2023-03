Zahl der Firmenpleiten gestiegen

Wiesbaden. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist 2022 erstmals seit der weltweiten Finanzkrise 2009 wieder gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, meldeten die Amtsgerichte 14.590 Unternehmensinsolvenzen. Im Vergleich zum Vorjahr bestand damit ein Zuwachs von 4,3 Prozent. Außerdem erhöhte sich die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen im vergangenen Februar nach vorläufigen Angaben um 10,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. (dpa/jW)