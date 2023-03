Deutsche Bank erzielt Rekordgewinn

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hat 2022 das beste Ergebnis seit 15 Jahren verbucht. Wie das Geldhaus am Freitag mitteilte, stieg der Gewinn unter dem Strich auf fünf Milliarden Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Vorstandschef Christian Sewing durfte sich über eine Gehaltserhöhung von rund 110.000 Euro freuen, sein Salär stieg im vergangenen Jahr auf 8,9 Millionen Euro. Die Gesamtvergütungen des zehnköpfigen Vorstands erhöhten sich auf insgesamt 67,7 Millionen Euro. Insgesamt zahlte das Geldhaus 2022 ganze 2,1 Milliarden Euro an Boni aus. (Reuters/dpa/jW)