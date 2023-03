Bund privatisierte Tausende Wohnungen

Berlin. In den vergangenen Jahren sind Tausende Wohnungen aus Besitz des Bundes privatisiert worden. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervorgeht, gab allein die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) von 2013 bis Ende 2022 rund 5.600 Wohnungen an Privatpersonen und Unternehmen ab. In der Zeit verkaufte die Behörde demnach knapp 6.600 Wohnungen an Länder und Kommunen, das Bundeseisenbahnvermögen veräußerte seit der Bahnreform 1994 sogar mehr als 135.000 Wohnungen. Caren Lay, wohnungspolitische Linke-Sprecherin, nannte die Liegenschaftspolitik des Bundes ein »Desaster«. (dpa/jW)