Ermittlungen wegen Chat in Polizeischule

Magdeburg/Aschersleben. In Sachsen-Anhalt prüfen Ermittler einen weiteren Chat von Schülern der Polizeifachhochschule in Aschersleben auf mögliche gewaltverherrlichende Inhalte. Die Polizeiinspektion Magdeburg führe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Halle die strafrechtlichen Ermittlungen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Magdeburg. Erst im Februar war ein Chat von Polizeischülern bekanntgeworden, der neonazistische und gewaltverherrlichende Nachrichten enthalten hat. (dpa/jW)