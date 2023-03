Mehr als 25 Prozent weniger Baugenehmigungen

Wiesbaden. Auch im Januar ist die Zahl an Baugenehmigungen stark zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, betrug der Rückgang an Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat ganze 26 Prozent. Demnach wurden zu Jahresbeginn nur 21.900 neue Wohnungen genehmigt. Die Anzahl an Baugenehmigungen war 2022 bereits auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen. Im Jahresvergleich ging die Zahl der Genehmigungen für Zweifamilienhäuser um 48,4 Prozent zurück, bei Mehrfamilienhäusern betrug der Rückgang 28,6 Prozent. Einfamilienhaus-Genehmigungen nahmen um 25,5 Prozent ab. (AFP/jW)