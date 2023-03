Berlin: Bislang kein Antrag aus Polen zu MiGs

Berlin. Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zu der Ankündigung der polnischen Regierung geäußert, der Ukraine vier Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 übergeben zu wollen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Freitag in Berlin, falls es sich um Flugzeuge handle, über die Deutschland mitzuentscheiden habe, müsse abgewartet werden, ob es einen Antrag gebe. Bisher gebe es einen solchen nicht. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte gesagt, die polnische Luftwaffe verfüge derzeit über etwa ein Dutzend MiG-29, die Anfang der 90er Jahre aus den Beständen der Luftstreitkräfte der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR übernommen worden seien. Die Bundesregierung warte ab, sagte Hebestreit. Man habe immer die Haltung gehabt, dass »wir eng abgestimmt, international koordiniert handeln«. Auch die Slowakei kündigte am Freitag die Lieferung von MiG-29 an.(dpa/jW)