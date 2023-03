Inhaftierte Richterin des Dienstes enthoben

Berlin. Die bei einer Razzia gegen »Reichsbürger« wegen mutmaßlicher Beteiligung an rechten Umsturzplänen inhaftierte frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann darf vorerst nicht weiter als Richterin tätig sein. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem dienstgerichtlichen Verfahren entschieden, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. (dpa/jW)