»Wenn man dem Staat nicht vertrauen kann, wem sonst?«

In der Bundesrepublik werden 60.000 ehrenamtliche Schöffen gebraucht, doch es mangelt an Bewerbern. Auch der Bundesverband der ehrenamtlichen Richter in Deutschland zeigt sich nun besorgt, weil extrem rechte Netzwerke ihre Anhänger dazu aufrufen, die Lücken zu füllen. Wie stellt sich Ihnen das Problem dar?

Die Schöffenwahlen begannen in einigen Regionen im Dezember 2022, bereits im Oktober riefen die Freien Sachsen in den sozialen Medien dazu auf, sich dafür zu bewerben. Fragt sich: Was will ein Rechtsradikaler, der möglicherweise einer verfassungsfeindlichen Partei angehört, in dem Amt? Erscheint einer seiner Gleichgesinnten vor Gericht, will er ihn nicht zu einer Strafe verurteilen; einen aus einem anderen Herkunftsland stammenden Menschen aber unbedingt verknacken.

Zur Ursache des Mangels an Schöffen: Die Kommunen suchen alle fünf Jahre nach Bewerbern, aktuell für 2024 bis 2028. Manche meinen, ein Eintrag im Amtsblatt reiche, damit sich genug Interessierte freiwillig melden, um am Ende bundesweit unter etwa mindestens doppelt so vielen Anwärtern, wie benötigt werden, auswählen zu können. Kommunen können auch Menschen direkt anschreiben, um sie auf das Schöffenamt zu verpflichten. Gesetzlich gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu entziehen. Eine Ausnahme etwa gibt es, wenn jemand einen pflegebedürftigen Angehörigen versorgen muss. Ein angehender Schöffe muss nicht angeben, welche Gesinnung er hat.

Kommunen könnten also per Zufall eine Person mit extrem rechter Gesinnung anschreiben. Kann gegen Kandidaten Einspruch erhoben werden?

Die Liste angehender Schöffen wird eine Woche lang offen ausgelegt. Bürger einer Gemeinde könnten sich diese im Vorfeld im Einwohnermeldeamt zeigen lassen und entsprechende Einwände vor der Schöffenwahl erheben. Sie haben also eine Mitverantwortung.

Wie schätzen Sie die Gefahr einer Unterwanderung der Schöffengerichte von rechts ein?

Der Gesetzesrahmen ist vorgegeben. Wir entscheiden im Amt kollektiv. Ein ungerechtes Urteil ist also meist abzuwenden, weil mit einer Zweidrittelmehrheit entschieden wird. Selbst wenn in der ersten Instanz ein Berufsrichter – auch da ist man nicht davor gefeit, dass er eine solche Gesinnung haben könnte – und zwei entsprechende Schöffen sitzen sollten, kann sich die oder der Betroffene immer noch an die nächste Instanz wenden. Es gibt die Möglichkeit, Richter oder Schöffen wegen Befangenheit abzulehnen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann will Hürden einbauen. Angehende Schöffen sollen schriftlich erklären, dass sie jederzeit für die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Abgefragt werden soll, ob sie bei Bedarf mit einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz einverstanden wären. Sind solche Maßnahmen hilfreich?

Unser Verband befürwortet, dass demokratisch eingestellte Menschen auf dem Richterstuhl sitzen. Eine verpflichtende Erklärung ist eine Möglichkeit. Aber wie will der Verfassungsschutz es schaffen, jeden einzelnen von 120.000 Bewerbern auf die Schöffenämter zu durchleuchten?

Der Verfassungsschutz hat bekanntermaßen selber Probleme mit Rechtslastigkeit, nicht zuletzt wegen seines Expräsidenten Hans-Georg Maaßen und des Einsatzes von faschistischen V-Leuten. Könnte eine solche Überprüfung dem Ansehen des Schöffenamts schaden?

Angesichts des sensiblen Bereichs sehe ich dabei kein Problem: Wenn man dem Staat nicht vertrauen kann, wem dann sonst?

… und wie ist es mit links eingestellten Schöffen?

Ich bin seit 2009 Schöffe. Mir ist kein Fall bekannt, dass es Probleme mit dem linken Milieu zugehörigen Schöffen gegeben hätte. Extrem Rechte aber drohen mit Parolen wie »Besetzt die Gerichte«.

Welche Änderungen für das Schöffenwesen schlagen Sie vor, um es attraktiver zu machen?

Zu Beginn der Amtsperiode muss der Schöffe unter 70 Jahre alt sein. Wir diskutieren im Verband, ob die Altersgrenze hoch gesetzt werden sollte, um die Auswahl zu vergrößern.