Nach dem Rosneft-Urteil

Joerg Carstensen/dpa Man konnte die Uhr danach stellen: Eigentümer darf betrieblich nicht mitentscheiden (Schwedt, 2.1.2023)

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Dienstag die Anordnung der Treuhandverwaltung für zwei Tochtergesellschaften des russischen Mineralölkonzerns Rosneft um sechs Monate verlängert. Die beiden Firmen besitzen unter anderem mit 54 Prozent einen Mehrheitsanteil an der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Aufgrund der Treuhandverwaltung, die erstmals am 14. September 2022 angeordnet und zwei Tage später veröffentlicht wurde, bleiben Rosneft Deutschland und Rosneft Refining and Marketing zwar Eigentümerinnen, sind aber von allen betrieblichen Entscheidungen ausgeschlossen.

Vor der Verlängerung der Treuhandanordnung hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klage von Rosneft abgewiesen. Dem ebenfalls am Dienstag verkündeten Urteil zufolge hat das Ministerium rechtmäßig und verhältnismäßig gehandelt. Die Maßnahme sei »geeignet und erforderlich« gewesen, »um die Versorgungssicherheit zu erhalten«. Das Gericht übernahm insbesondere die Argumentation des Ministeriums, die Rosneft-Töchter hätten »keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen«, um den Betrieb der PCK-Raffinerie nach dem von der Bundesregierung zum 1. Januar angeordneten Totalverzicht auf russisches Erdöl zu gewährleisten.

Das hat allerdings auch die Bundesnetzagentur als Treuhänderin nicht geschafft. Die vom Bundeswirtschaftsministerium versprochenen Alternativen – Polen über den Hafen Gdansk und Kasachstan über die russische Druschba-Pipeline – haben bisher nur irrelevant kleine Mengen Erdöl nach Schwedt geliefert. Die Kapazität der Raffinerie, die unter anderem Benzin, Diesel und Kerosin herstellt, ist daher nur zu etwa 60 Prozent ausgelastet. Dass trotzdem noch keine Engpässe bei diesen Produkten gemeldet wurden, liegt offenbar daran, dass Konkurrenzunternehmen – hauptsächlich wohl der polnische Staatskonzern Orlen – Marktanteile der PCK-Raffinerie übernommen haben.

Die Anlage in Schwedt könnte bei voller Kapazitätsauslastung bis zu zwölf Millionen Tonnen Öl im Jahr verarbeiten. Zehn Prozent davon, 1,2 Millionen Tonnen, werde künftig Kasachstan liefern, hieß es noch vor kurzem aus dem Wirtschaftsministerium. Die erste Lieferung im Februar bestand aber nur aus 20.000 Tonnen, und bei dieser geringen Monatsmenge soll es bleiben, wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag meldete. Der kasachische Energieminister Bolat Aktschulakow hatte freilich schon am 31. Januar mitgeteilt, dass sein Land in diesem Jahr lediglich 300.000 Tonnen Öl nach Deutschland liefern werde.

Vor diesem Hintergrund erstaunt um so mehr die Zustimmung, mit der nicht nur die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg, sondern auch die Partei Die Linke das Leipziger Urteil begrüßte. »Jetzt muss rasch die neue Eigentümerstruktur geklärt werden«, verlangte der Geschäftsführer des Unternehmerverbandes, Sven Weickert, am Dienstag. Das sieht Die Linke ebenso, drückt sich aber konkreter aus: »Wir fordern, dass Bund und Land Brandenburg jetzt Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt übernehmen«, erklärte ihr Fraktionschef im Landtag, Sebastian Walter. Was sich dadurch an der viel zu geringen Versorgung der Anlage mit Erdöl ändern würde, bleibt eine unbeantwortete Frage.

Gewiss ist aber, dass die Bundesregierung als nächsten Schritt tatsächlich schon eine einschneidende Veränderung der Eigentümerverhältnisse in Schwedt plant und vorbereitet. Eine direkte Enteignung der Rosneft-Töchter wäre nicht zuletzt aufgrund des Artikels 4 des Sowjetisch-Deutschen Investitionsschutzabkommens vom 13. Juni 1989 rechtlich problematisch, woran das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil erinnerte. Schließlich schützt diese Vereinbarung zugleich auch deutsche Kapitalanlagen in Russland. Statt dessen soll das Energiesicherungsgesetz möglich rasch – die Rede ist vom Mai – dahingehend geändert werden, dass es erlaubt wäre, Verkäufe von Unternehmensanteilen noch während der Treuhandschaft und direkt aus dieser heraus vorzunehmen. Dass Russland darauf nicht reagieren würde, ist allerdings unwahrscheinlich.