Munition und Subventionen

Wolfgang Kumm/dpa Seinem Kriegsminister zugewandt: Olaf Scholz (r.) und Boris Pistorius (l.) am Donnerstag auf der Regierungsbank

Viel Pathos und Selbstlob, wenig Substantielles: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag zum anstehenden EU-Gipfel abgegeben. »Europa« sei das »einzige echte Projekt der Hoffnung in der Welt«, deklamierte der SPD-Politiker unter Bezugnahme auf den britischen Historiker Timothy Garton Ash. Jetzt müsse es darum gehen, »dass wir gemeinsam aufbrechen und anpacken, damit eine gute neue Zeit möglich wird«. In acht Monaten sei es gelungen, die gesamte Energieversorgung umzustellen und unabhängig zu werden von Gas, Öl und Kohle aus Russland. »Niemand musste frieren«, behauptete der Kanzler.

Beim nächsten Zusammentreffen des Europäischen Rats am 23. und 24. März werde »Russlands Angriffskrieg« ein zentrales Thema sein. So werde die Bundesregierung im Schulterschluss mit den anderen EU-Staaten der Ukrai­ne weiterhin Waffen und Ausrüstung liefern, damit das Land »durchhalten und sich verteidigen« könne. Besonders wichtig sei, die Ukraine »rasch mit der nötigen Munition zu versorgen«. Man werde Maßnahmen beschließen, »um eine noch bessere, kontinuierliche Versorgung zu erreichen«.

Beschäftigen werde man sich auf dem Gipfel auch mit dem, was beschönigend »Wettbewerbsfähigkeit« genannt wird. Scholz zufolge werde es um eine Stärkung des Binnenmarktes der EU sowie die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren gehen, um im globalen Konkurrenzkampf um Marktanteile bestehen zu können. »Europa« müsse an einem Strang ziehen, um »grüne Zukunftstechnologie« voranzubringen, so Scholz. Und dies auch als Antwort auf den »Inflation Reduction Act« der US-Regierung. Das im August 2022 verabschiedete Gesetzespaket soll Konzerne an den Standort USA binden und droht durch hohe Subventionen für die Abwanderung von Unternehmen aus der EU zu sorgen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) warf Scholz in seiner Replik vor, den »Bezug zur Realität in unserem Land« zu verlieren. Die Lage sei keineswegs so gut, wie der Kanzler sie schildere. Wegen der Konflikte in der Ampelkoalition lägen viele Projekte wie etwa die nationale Sicherheitsstrategie auf Eis. Amira Mohamed Ali, Kovorsitzende der Linke-Fraktion, kritisierte dagegen den Kurs der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg. Die Koalition zeige nach wie vor nicht den Willen, »den Krieg schnellstmöglich zu beenden«, sondern setze auf »immer mehr Waffenlieferungen, immer mehr Aufrüstung«. Das bringe den Frieden nicht näher, dafür knallten bei den Rüstungskonzernen »jeden Tag die Champagnerkorken«.

Mohamed Ali widersprach der Behauptung des Kanzlers, es müsse hierzulande niemand frieren. Trotz des enormen Anstiegs der Energiekosten seien Strom- und Gassperren nicht ausgesetzt worden. Viele Menschen müssten inzwischen am Essen sparen, die Schlangen vor den Tafeln würden länger. »Sie lassen die Menschen im Stich«, erklärte die Linke-Politikerin an Scholz gewandt.