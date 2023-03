Schirdewan: Linke-Zerfall droht nicht

Berlin. Linken-Koparteichef Martin Schirdewan kann ungeachtet des Zerwürfnisses zwischen der Parteispitze und dem Lager um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht keinen drohenden Zerfall der Partei oder der Fraktion erkennen. Spekulationen »von wenigen« darüber halte er »für schädlich und verantwortungslos«, sagte Schirdewan am Montag in Berlin. Wagenknecht hatte die Parteispitze für deren Distanzierung von ihrer gemeinsam mit der Publizistin Alice Schwarzer initiierten Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg scharf kritisiert. Die Linke-Abgeordnete kündigte an, nicht erneut für die Partei für den Bundestag zu kandidieren. Auch Schirdewan forderte die Beendigung der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und diplomatische Bemühungen der BRD. Allerdings verlangte er auch einen russischen Truppenrückzug aus dem Land und benannte Russland eindeutig als »Aggressor«. Schirdewan kündigte Unterstützung seiner Partei für die Ostermärsche der Friedensbewegung an. Dazu werde Die Linke diese zu einem Friedensratschlag einladen. (AFP/jW)